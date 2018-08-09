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الخميس، 09 أغسطس 2018 09:04 ص
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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى المنوفية

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:04 ص
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى المنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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التهم حريق غرفة نوم بأحد الشقق السكنية بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، يفيد بنشوب حريق دائرة قسم قسم شبين الكوم.
 
وبالانتقال وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الثالث لعقار مكون من ثلاث طوابق على مساحة 85 متر تقريبا ملك "م م ر" مؤهل عالى لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.
 
وأسفر الحريق عن احتراق أثاث غرفة النوم، وبسؤال المالك قرر أنه فوجئ باشتعال النيران بالشقة خاصته ولم يعلل سبب الحريق تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 

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