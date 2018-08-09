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السيطرة على حريق اندلع فى مدخنة المطعم المركزى بجامعة أسيوط

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:31 ص
السيطرة على حريق اندلع فى مدخنة المطعم المركزى بجامعة أسيوط حريق
أسيوط ـ محمود عجمي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، على حريق اندلع أعلى مدخنة المطعم المركزى بجامعة أسيوط، دون خسائر في الأرواح.
 
وقال ناصر الدويني مسئول الأمن الأدارى بجامعة أسيوط، إنه فى تمام الساعة الحادى عشر مساءا اندلع حريق محدود أعلى مدخنة المطعم المركزى بجامعة أسيوط، دون خسائر فى الأرواح والممتلكات .
 
ونفي الدويني، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن اندلاع حريق بالمبني الإداري داخل الحرم الجامعي، مؤكدا أن الحريق كان محدود في مدخنة المطعم المركزي.

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