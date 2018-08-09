السعودية توقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لمساعدة نازحى سوريا

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وقعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودى للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون تقدم بموجبها السعودية مساهمة قدرها 5 ملايين دولار؛ لتحسين الظروف السكنية للنازحين فى سوريا.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فى مقر الصندوق السعودى للتنمية فى الرياض، حيث مثل الصندوق فى التوقيع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية خالد بن سليمان الخضيري، فى حين مثّل مفوضية اللاجئين، خالد خليفة الممثل الإقليمى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأتى هذه المساهمة من قبل حكومة السعودية فى وقت دخلت فيه الأزمة السورية عامها الثامن التى أجبرت أكثر من 6.6 مليون سورى على ترك منازلهم وممتلكاتهم والنزوح إلى مناطق أخرى داخل وطنهم، بالإضافة لدفع نحو 5.6 مليون سورى للجوء إلى الدول المجاورة يواجه معظمهم ظروفا معيشية قاسية وفى حاجة ماسة للعون والمساعدة.