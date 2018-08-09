"الزراعة" تبدأ اليوم مباحثات مع جنوب أفريقيا لفتح أسواقها لصادرات المانجو

تبدأ اليوم الخميس، مباحثات بين الحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة ، ووفد زراعى من دولة جنوب أفريقيا الذى يزو مصر حاليا حول التعرف على قواعد تصدير المانجو المصرية لفتح أسواقها للمحصول بجنوب أفريقيا لأول مرة.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوفد يضم كوادر من إدارة الحجر الزراعى من دولة جنوب أفريقيا، متخصصين فى الصحة النباتية، وسيتم بحث وتحديد القواعد الخاصة بتصدير المانجو المصرية بين الجانبين سواء من خلال توافر معايير الصحة النباتية ، كما يقوم الوفد الزراعى بجنوب أفريقيا بزيارة ميدانية لأهم مناطق زراعة المانجو.

يأتى ذلك بعد الانتهاء من إعداد الملف الفنى للمانجو وإرساله لجنوب إفريقيا كإجراء معمول به فى الحالات المشابهة ويتضن الملف قائمة بالأصناف والمزايا غيرها من خصائص المحصول، حيث تعمل وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، على تطبق جميع الاشتراطات المعمول بها لتصدير جميع المنتجات الزراعية والتى تتوافق مع الاشتراطات الدولية .