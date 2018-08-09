"الرقابة المالية" توافق على عودة محمد عبد السلام لانتخابات رئاسة مصر للمقاصة

كتب هانى الحوتى

كشف طارق عبد البارى الرئيس التنفيذى لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس، على عودة اللواء محمد عبد السلام لانتخابات رئاسة الشركة، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة اليوم أو يوم الأحد المقبل لتحديد موعد الانتخابات، متوقعا أن تجرى الانتخابات فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت تأجيل الانتخابات على رئاسة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، لحين دراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمس السبت بإعادة محمد عبد السلام للانتخابات، وتحديد ميعاد جلسة للاستشكالين المقدمين من المرشحين أشرف الضبع ومحمد عبد السلام.