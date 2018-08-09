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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:09 م
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الرقابة المالية تختتم فعاليات ورشة العمل الدولية لتنظيم أسواق المال

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:00 م
الرقابة المالية تختتم فعاليات ورشة العمل الدولية لتنظيم أسواق المال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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اختتمت اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الدولية التى نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت عنوان المنهجيات المستخدمة فى تنظيم أسواق المال بإجراء مناقشة عامة حول تطورات سوق المال فى مصر وأفضل الممارسات في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
حضر حفل الاختتام، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، محمد فريد رئيس البورصة المصرية ومشاركة نخبة من الخبراء من بلومبرغ ، بلوكشين ، والمنظمة الوطنية لخبراء الاستثمار، وأحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، وهيئة الأوراق  المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية SEC ، وهيئة تنظيم المتاجرة بالسلع الأجلة الأمريكية.
 
ويعقد ظهر اليوم لقاءً مع الإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادى، وممثلين عن كبرى صناديق الاستثمار في مصر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المنخصصة في سوق المال، إلى جانب اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وذلك بهدف استعراض وتبادل الخبرات مع الأسواق المناظره.
 
يشار إلى أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي – أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية – والاستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية ( 2018 - 2022 )، عقب الإعلان عن صورتها النهائية في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة. 
 
واستعرضت الورشة على مدار 4 أيام معايير الإلزام التى تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية،ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. 
 
كما حظى المشاركون بعرض تجربة  مفصلة عن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية، بالاضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ذلك بالإضافة إلى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها، وعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة في البورصة والمشتقات المدرجة في البورصة ويقدم أمثلة لكل منها.
 
 
 

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