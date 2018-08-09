الرئيس السيسى يأمر بعلاج الطفلة مروة استجابة لمناشدة أسرتها على اليوم السابع

فى لمسة إنسانية واستجابة سريعة لما نشر على اليوم السابع، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات على نفقة الدولة .

كانت والدة الطفلة قد ناشدت رئيس الجمهورية بالتدخل لعلاج ابنتها من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة علي الحركة مما يؤدي إلى المعاناة اليومية للأسرة وعدم قدرتهم على علاج ابنتهم.