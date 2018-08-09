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الرئيس السيسى يأمر بعلاج الطفلة مروة استجابة لمناشدة أسرتها على اليوم السابع

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:11 م
الرئيس السيسى يأمر بعلاج الطفلة مروة استجابة لمناشدة أسرتها على اليوم السابع الرئيس السيسي
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فى لمسة إنسانية واستجابة سريعة لما نشر على اليوم السابع، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات على نفقة الدولة .
 
كانت والدة الطفلة قد ناشدت رئيس الجمهورية بالتدخل لعلاج ابنتها من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة علي الحركة مما يؤدي إلى المعاناة اليومية للأسرة وعدم قدرتهم على علاج ابنتهم.
 

كان اليوم السابع نشر استغاثة من القارئة مروة محمد ربيع، من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، طالبت المسئولين بوزارة الصحة، بعلاج ابنة شقيقها "مروة تامر ربيع" على نفقة الدولة،  والتى تحتاج لإجراء عملية تثبيت الفقرات الأولى والثانية من الرقبة.

 

 


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