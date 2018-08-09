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الخارجية الأمريكية تشيد بـ"كابيلا" لعدم ترشحه للرئاسة بالكونغو

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:28 م
الخارجية الأمريكية تشيد بـ"كابيلا" لعدم ترشحه للرئاسة بالكونغو جوزيف كابيلا - رئيس الكونغو الديمقراطية
رويترز
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أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بجوزيف كابيلا رئيس الكونغو الديمقراطية، لعدم سعيه للترشح لفترة ثالثة فى الانتخابات التى ستجرى فى ديسمبرالمقبل، ودعت القيادة الكونغولية إلى ضمان مصداقية التصويت.
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت أن إعلان الائتلاف الحاكم اختيار مرشح آخر غير الرئيس كابيلا بالإجماع يمثل خطوة مهمة للأمام بالنسبة للديمقراطية في الكونغو".
 
وتابعت قائلة "الحكومة والمعارضة وقادة المجتمع المدنى إضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية يتشاركون مع الرئيس كابيلا فى مسؤولية ضمان الاحترام الكامل للأعراف الديمقراطية".
 
وقال المتحدث باسم كابيلا، أمس الأربعاء، إن الرئيس لن يترشح للانتخابات المقبلة المقررة فى 23 ديسمبرالمقبل لكن سيترشح بدلا منه أحد الموالين له، وهو وزير الداخلية السابق إيمانويل رمضانى شادارى.
 
 

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