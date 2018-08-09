الحماية المدينة بالدقهلية تسيطر على حريق بكميات من "القش" بقرية بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب فى كميات من القش، بإحدى قرى مركز منية النصر وأنقذت المنطقة من كارثة.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكمية من قش الأرز بقرية برمبال القديمة.

وانتقل رجال المباحث وسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للمنطقة .

وبالفحص تبين أن قش الأرز ملك جمعه ح ع ا س 40 سنة فلاح وبسؤاله علل الحريق بإلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل بإهمال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.