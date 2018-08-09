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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:48 م
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الجيش السورى يحث السكان فى إدلب على العودة لحكم الدولة

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:34 م
الجيش السورى يحث السكان فى إدلب على العودة لحكم الدولة الجيش السورى
رويترز
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حث الجيش السورى السكان فى محافظة إدلب التى تسيطر عليها المعارضة على العودة لحكم الدولة وأبلغهم بأن "الحرب اقتربت من نهايتها" فى منشورات أسقطها فى المنطقة الواقعة فى شمال غرب البلاد اليوم الخميس.

وتعد إدلب الواقعة على الحدود مع تركيا، أحد آخر معاقل المعارضة الرئيسية فى سوريا. وألمح الرئيس بشار الأسد الذي هزم مقاتلى المعارضة فى كثير من أنحاء البلاد بمساعدة روسيا وإيران، إلى إن إدلب قد تكون هدفه التالى.

وجاء فى المنشورات التى أسقطت فى مناطق ريفية قرب مدينة إدلب "تعاونكم مع الجيش العربى السورى يخلصكم من تحكم المسلحين الإرهابيين بكم ويحافظ على حياتكم وحياة أسركم"

وأضاف المنشور الذى يحمل اسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة واطلعت رويترز على نسخة منه "ندعوكم للانضمام إلى المصالحة المحلية (الاتفاقيات) كما فعل الكثيرون من أهلنا فى سوريا".

وكانت هذه الاتفاقيات التى يتم إبرامها على المستوى المحلي أداة لمساعدة الحكومة السورية على إعادة بسط سيطرتها على عدد كبير من المناطق وعادة ما يتم التوصل إليها عندما يكون مقاتلو المعارضة على شفا الهزيمة العسكرية.

 


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