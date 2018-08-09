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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:48 م
خالد صلاح
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الجزائر تدعو كندا إلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للسعودية

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:03 م
الجزائر تدعو كندا إلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للسعودية وزير الخارجية الجزائرى
أ ش أ
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أعربت الجزائر، اليوم الخميس، عن انشغالها لتداعيات الأزمة التى تشهدها العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا، داعية إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - فى بيان اليوم - أن الجزائر تتابع بانشغال تداعيات الأزمة الحاصلة فى العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا وإزاء هذا الوضع، تدعو الجزائر إلى ضرورة احتكام الدول فى علاقاتها الخارجية إلى مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما تعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

كما نوهت وزارة الشؤون الجزائرية بالعلاقات الأخوية العميقة التى تربط الجزائر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

 

 


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