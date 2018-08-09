الجامعة العربية تنظيم احتفالية باليوم العالمى للشباب بحضور وزير الشباب الأحد

كتب مصطفى عنبر

تعتزم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظيم فعاليات احتفالية الشباب العربى باليوم العالمى للشباب، الأحد المقبل، تحت شعار "قوتنا فى وحدتنا لتعزيز المواطنة والتنمية والسلام" وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية، أن هذا الحدث يأتى انطلاقاً من إيمان الجامعة العربية بالدور المحورى الكبير الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في تنمية مجتمعاتنا العربية وإحداث التغيير فى كثير من المجالات، خاصة تلك المرتبطة بدعم الشباب وتمكينه وتعزيز قدراته والاستجابة لتطلعاته، وبإسهاماتها كبعد شعبي في الدفع بعجلة التطوير إلى الأمام وإداراك أهمية إشراكها فى منظومة العمل العربى المشترك وخاصة تلك المعنية منها بتنمية وتثقيف الشباب العربى بغية إعداد كوادر عربية مؤهلة وقادرة على القيادة.

وأوضح أن هذه الاحتفالية تأتى أيضا فى إطار من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة منظمات المجتمع المدني-إدارة الشباب والرياضة- إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي( ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجمهورية مصر العربية.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار اليوم العالمى للشباب والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، والذي تم اختياره من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1999 عملاً بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب (لشبونة/اسبانيا: 8 - 12 أغسطس 1998)، فإنها تهدف إلى جلب أنظار المجتمع الدولي إلى مجموعة من قضايا الشباب، بالإضافة إلى الاحتفاء بإمكاناتهم كشركاء في المجتمع العالمي، الأمر الذي يعد بمثابة فرصة سنوية للاحتفاء بدور الشباب العربي بوصفهم فاعليين اساسيين في التغيير والتطوير والنهوض بأوطانهم إقليماً ودولياً.

ومن المقرر أن يلقى وزير الشباب المصرى أشرف صبحى، الكلمة الافتتاحية للاحتفالية ، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ،ومسئولى الجامعة .

يتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من المؤسسات العربية كأفضل مؤسسات شبابية ولها باع فى العمل العربى. كما يطرح مجموعة من الشباب العرب رؤيتهم عن الاوضاع العربية ،ويوجهوا رسالة تضامن مع مصر

كما سيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من الامراء والأميرات العرب

جدير بالذكر أنه سيشارك في فعاليات هذه الاحتفالية أكثر من 150 شابة وشاب من 15 دولة عربية بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة في عالمنا العربي، إلى جانب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة.