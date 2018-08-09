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التموين تعلن ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون لـ1960 محلا حتى الآن

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:43 م
التموين تعلن ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون لـ1960 محلا حتى الآن اوكازيون - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين  لشؤون قطاع التجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى منذ فتح  باب المشاركة فى الأوكازيون يوم الاثنين الماضى، وحتى الآن بلغت  1960 محلاً حتى الآن، مع استمرار تلقى الطلبات من المحلات التجارية الراغبة فى الاشتراك، حيث يستمر الأوكازيون لمدة شهر، اعتبارا من يوم 6 أغسطس الجارى، على أن يتم الحصول على الموافقات من مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات الواقع فى دائرتها المحل التجارى.

وأضاف أيمن حسام الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشديد الرقابة على المحلات التجارية، للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة وعرض سلع مطابقة للمواصفات القياسية وأن أصحاب المحلات التجارية لهم الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، شرط أن يكون التخفيض حقيقى.

كان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  قد وجه بتشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى، للتأكد من عروض تخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة، منعا لخدرع المواطنين من العروض الوهمية، على أن يتم ضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 
 

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