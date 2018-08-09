التليجراف: هل المنتقبات سعيدات بالنقاب أم هو خنوع للرجال؟

وتشير الصحيفة البريطانية، الخميس، إلى أن جونسون واجه انتقادات ومطالبات بالاعتذار من ساسة غير مسلمين ومن رجال مسلمين وغيرهم، غير أن الفئة التى لم يسمع أحدا لها صوت هن النساء المنتقبات أنفسهن. وهو ما دفع الصحيفة للتساؤل عما إذا كانت النساء المنتقبات سعيدات حقا بارتداء النقاب.

وتتساءل الصحيفة البريطاينة، هل المنتقبات سعيدات بارتداء النقاب، إن لم تكن سعيدات فهل بوسعهن حقا الاختيار أم أنها قواعد يمليها عليهن الرجال.