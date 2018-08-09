التليجراف: هل المنتقبات سعيدات بالنقاب أم هو خنوع للرجال؟

علقت صحيفة "الديلى تليجراف"، على مقال وزير الخارجية الأمريكى السابق بوريس جونسون الذى كتب مقال حول حظر النقاب فى أوروبا، مؤكدا أنه لا يجب الحظر لكنه فى الوقت نفسه أثار الغضب عندما وصف المنتقبات بأنهن أشبه بلصوص المصارف أو صناديق البريد.
وتشير الصحيفة البريطانية، الخميس، إلى أن جونسون واجه انتقادات ومطالبات بالاعتذار من ساسة غير مسلمين ومن رجال مسلمين وغيرهم، غير أن الفئة التى لم يسمع أحدا لها صوت هن النساء المنتقبات أنفسهن. وهو ما دفع الصحيفة للتساؤل عما إذا كانت النساء المنتقبات سعيدات حقا بارتداء النقاب.
وتتساءل الصحيفة البريطاينة، هل المنتقبات سعيدات بارتداء النقاب، إن لم تكن سعيدات فهل بوسعهن حقا الاختيار أم أنها قواعد يمليها عليهن الرجال.
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