"التعليم" تعلن استحقاق 15540 ورقة للزيادة بعد تظلمها بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا السيد حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن يوم الثلاثاء المقبل هو آخر موعد لتظلمات طلاب الثانوية العامة، وقد تم التنبيه على لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية بعدم تحديد مواعيد جديدة للاطلاع بعد هذا الموعد، وأن الطالب المتقدم يجوز له الاطلاع فى نفس اليوم أو اليوم التالى له.

كما صرح حجازى، بأن حصيلة أعمال التظلمات منذ بدايتها فى 15/7/2018 وحتى الآن قد وصل إلى 114 ألفا و735طالبا وطالبة، وأن إجمالى عدد الأوراق التى تم تعديل درجاتها بالزيادة على مستوى جميع لجان النظام والمراقبة قد بلغ 15 ألفا و540 ورقة.

وأعلن حجازى عن احتفاظ مادة الكيمياء بصدارة المواد المتظلم من نتائجها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (46,426) طالبا طالبة، بينما جاءت مادة (الجغرافيا) كأقل مادة في المواد المتظلم من نتيجتها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (2538) طالبا طالبة.

وأوضح أنه سيتم إرسال فاكس إلى مكتب التنسيق بالتعديلات التي تمت للطلاب و ذلك من خلال الإدارة المركزية لنظم و تكنولوجيا المعلمومات حتى يتسنى للطالب تعديل رغباته.

وصرح بأن امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018 سيُعقد اعتبارًا من بعد غد السبت ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 20/8/2018 ، حيث تعقد امتحانات الدور الثاني فى 311 لجنة على مستوى الجمهورية ومقسمين على النحو التالى:

• عدد اللجان بقطاع القاهرة (105) لجنة .

• عدد اللجان بقطاع الاسكندرية (59) لجنة.

• عدد اللجان بقطاع أسيوط (75) لجنة.

• عدد اللجان بقطاع المنصورة (72) لجنة.

وأعلن حجازى أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان يوم السبت الموافق 11/8/2018 فى مادة اللغة العربية (8440 طالب /طالبة)، كما سيؤدى 2604 طلاب وطالبة فى مادة التربية الدينية الإسلامية، وعدد 832 طالبا طالبة فى مادة التربية الدينية المسيحية.

كما نوه أنه لا توجد إجازات أثناء سير أعمال الامتحانات إلا أيام الجمعة وتستمر أعمال الامتحانات طبقا للمواعيد المعلنة بجدول الامتحان المعتمد.