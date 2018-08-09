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التعليم تؤكد انتهاء تدريب المعلمين على النظام الجديد قبل أول سبتمبر

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:12 ص
التعليم تؤكد انتهاء تدريب المعلمين على النظام الجديد قبل أول سبتمبر وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن تدريب المعلمين على النظام الجديد فى فى موعدها وفق الجدول الزمنى التى وضعته اللجنة التنفيذية، وما تم هو تغيير بعض مسئولى التنسيق الذين لم يثبتوا كفاءة فى أعمال التنظيم واستبدالهم بآخرين. 

 
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية له، إن جميع التدريبات ستنتهى قبل يوم ١ سبتمبر والأسبوع القادم هناك  مدربىن بـ ٢٤ محافظة، سيتم استضافتهم فى المدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر لاستكمال التدريبات.
 
 
وطالب نائب وزير التربية والتعليم، عدم الانسياق  وراء الشائعات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توضيح كافة الحقائق بشفافية ووضوح.

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