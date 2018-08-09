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الخميس، 09 أغسطس 2018 05:29 م
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التشيك: إطلاق سراح اثنين من عمال الإغاثة فى سوريا

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:14 م
التشيك: إطلاق سراح اثنين من عمال الإغاثة فى سوريا رئيس التشيك
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية التشيكية أن عددا من دبلوماسييها تفاوضوا من أجل إطلاق سراح إثنين من العاملين فى مجال الإغاثة لصالح منظمة ألمانية غير حكومية كان قد تم اعتقالهما فى سوريا فى وقت سابق.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة إيه بى سى نيوز الأمريكية - إن وزير الخارجية يان هاماتشيك الذى يتواجد حاليا فى دمشق سيأخذ العاملين الاثنين إلى براغ على متن طائرة حكومية فى وقت لاحق اليوم الخميس، حيث سيلتقيان بممثلين من سفارتى دولتيهما قبل أن يتوجها إلى بلادهما.

وأضافت الوزارة أن العاملين الاثنين فى حالة جيدة، وذلك دون الإعلان عن جنسيتهما.

يشار إلى أن جمهورية التشيك هى الدولة الوحيدة فى الاتحاد الأوروبى التى لا يزال لديها سفير فى دمشق.

 


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