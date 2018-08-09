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لمنع تحمل المريض أى تكاليف..

"التأمين الصحى" تؤكد زيادة دعم التسخين الحرارى لعلاج الأورام لــ 40 ألف جنيه

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:00 ص
"التأمين الصحى" تؤكد زيادة دعم التسخين الحرارى لعلاج الأورام لــ 40 ألف جنيه الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بضرورة توفير خدمات طبية متميزة للمنتفعين بالتأمين الصحى.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى لـ "اليوم السابع" أنه استجابة لتوجيهات الوزيرة تم إضافة حزم خدمات جديدة لمنتفعى التأمين الصحى بأنه تم زيادة دعم التسخين الحرارى لعلاج الأورام إلى 40 ألف جنيه بحيث لا يتحمل المريض أى تكاليف نهائيا بعد حصولة على الخدمة.

 وقال الدكتورة سهير عبد الحميد أن الوزيرة تتابع الخدمات الصحية بالهيئة وتقدم الدعم الكامل لنا وترغب فى أن تقدم كافة الخدمات بالمجان للمنتفعين بدون تحمل أى مصاريف وتابعت : مرضى الأورام ينفقون الغالى والنفيس من أجل العلاج ونسعى إلى توفير الخدمة بدون تحمل اى تكلفة .

 


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الصحة

التامين الصحى

الاورام




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