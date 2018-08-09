البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.70%، وقفو مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.03%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على ارتفاع ليغلق عند مستوى 15,861 نقطة وسط أحجام تداول جيدة نسبياً، مضيفة أن المؤشر يتجه لاختبار منطقة مقاومة هامة عند 15،900 - 16،000 نقطة، ومن المتوقع أن تعوق هذه المنطقة أو أعلى منها قليلاً التقدم الذي بدأ فيه المؤشر منذ نهايه شهر يوليو.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن المؤشرات بدأت تتحسن في كثير من الأسهم مما يرجح أن التراجع القادم قد يجذب القوة الشرائية أكثر للمؤشر، مجددة نصيحتها بالمتاجرة السريعة حتى تتعافى أحجام التداول بشكل قوى.