البنك المركزى يؤكد عدم إصدار قرار حول الضريبة العقارية والحجز على الأرصدة

شرم الشيخ - أحمد يعقوب

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إنه لا توجد أية قرارات جديدة أو مستحدثة بشأن الحجز على أرصدة من لم يسدد الضريبة العقارية فى البنوك العاملة فى مصر.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، إن ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى بشأن إصدار البنك المركزى المصرى لتعليمات خاصة بشأن الضريبة العقارية غير صحيح.

ويستضيف البنك المركزى المصرى، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.