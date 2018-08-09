"الباركود".. أحدث التسهيلات المقدمة لحجاج القرعة هذا العام

كتب محمود عبد الراضى

أعلن اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أنه تم استحداث عدة تسهيلات لضيوف الرحمن هذا العام، لضمان أداء مناسكهم في سهولة ويسر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، فى تصريحات صحفية، أنه فى مقدمة تلك التسهيلات، تم تطبيق نظام الباركود، للتيسير على الحجاج خلال تسكينهم فى فنادقهم، لمنع حالة التكدس والزحام التى قد تظهر فى بهو الفنادق، وأيضا خلال عمليات التفويج ، واستقلال الحافلات، لافتا إلى أن كل حاج لديه "باركود" مسجل عليه جميع بياناته، وموجود فى بطاقة التعريف الخاصة به، حيث يتم معرفة بيانات الحاج كاملة من خلال أجهزة قارئة البيانات الموجودة مع ضباط بعثة الحج .

وأضاف: تم التعاقد أيضا مع أكبر شركات النقل فى المملكة العربية السعودية، لتوفير حافلات موديل العام، ومزودة بخدمة "الواى فاى" لمتصفحى الإنترنت، فضلا عن التعاقد مع شركة شحن لنقل حقائب الحجاج خلال عمليات التفويج من وإلى مكة المكرمة، لمنع حالات فقد الأمتعة، بحيث تصل أمتعة الحاج إلى مقر الفندق الخاص به.

وأكد مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، أنه تم تقليل هذا العام الكثافة العددية داخل كل غرفة لراحة الحجيج، فضلا عن تسليم وجبات جافة تكفى طول مدة إقامته بالمدينة المنورة.

يذكر أن عدد الحجاج الموجودين فى المدينة المنورة بلغ10 آلاف حاج، وتم تفويج أكثر من 6 آلاف منهم إلى مكة المكرمة .