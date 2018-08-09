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خلال الفترة من يناير – مايو 2018...

الإحصاء: 4.2 مليار دولار صادرات مصرية لـ5 دول.. أبرزها أمريكا

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:15 ص
الإحصاء: 4.2 مليار دولار صادرات مصرية لـ5 دول.. أبرزها أمريكا اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء- 4.2 مليار دولار صادرات مصر لـ5 دول فى 5 أشهر
كتبت- هبة حسام
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ارتفعت القيمة التصديرية للصادرات المصرية لأكبر 5 دول تستورد المنتج المصرى خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، حيث بلغت صادرات مصر لـ 5 دول كبرى هى "أمريكا، الإمارات، تركيا، المملكة المتحدة(بريطانيا)، إيطاليا" ما تزيد قيمته عن 4.2 مليار دولار لأول 5 أشهر من العام الجارى، مقابل 4 مليارات دولار لنفس الأشهر من العام الماضى، بزيادة قدرها 6.3%.

 

وبحسب بيانات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الفترة من يناير- مايو 2018، تمثلت أهم المنتجات التى تستوردها الإمارات من مصر فى اللؤلؤ والأحجار الكيمة، والآلات والأجهزة الكهربائية والفواكه والزيون العطرية، فيما تفضل ايطاليا استيراد الوقود والزيوت المعدنية من مصر علاوة على الأسمدة والقطن المصرى.

 

أما صادرات مصر لتركيا، فتمثلت فى تصدير الحديد والصلب واللدائن "البلاستيك"، وكذلك الوقود والزيوت المعدنية، بالإضافة إلى الأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية، فيما تمثلت الصادرات المصرية لأمريكا فى تصدير الملابس والسجاد والألومنيوم والوقود.

 

وطبقا للبيانات الإحصائية، شكلت الصادرات المصرية لتلك الدول المذكورة نسبة 34.4% من إجمالى صادرات مصر خلال الفترة من يناير – مايو 2018، وجاء دولة الإمارات العربية فى المركز الأول من حيث ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إليها مقارنة بباقى الدول الـ 5، حيث بلغ حجم استيرادها من مصر للفترة المشار إليها من العام الجارى 1.2 مليار دولار بنسبة 9.7% من إجمالى 4.2 مليار دولار صادرات مصر للدول الخمس المذكورة عالياً.

 

وفى المقابل، سجلت صادرات مصر للملكة المتحدة "بريطانيا"  أقل قيمة فى الدول الخمس المشار إليها، بالغة 527.1 مليون دولار بنسبة 4.2% من جملة صادرات مصر للدول الخمس، فيما تمثلت أهم المنتجات التى تستوردها بريطانيا من مصر فى "الوقود والزيوت المعدنية، الفواكه والأثمار، الآلات والأجهزة الكهربائية، الورق ومصنوعاته، بالإضافة إلى سيارات ودراجات"، وغيرها من السلع المصرية.

 

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التوزيع النسبى لصادرات مصر لأكبر 5 دول بالعالم من جملة صادراتها خلال الفترة من يناير - مايو 2018 ومقارنتها بالفترة المماثلة من 2017

 


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