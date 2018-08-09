الأمم المتحدة تؤكد الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن الالتزام التام بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن كوريا الشمالية.

وفى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، قال جوتيريس، الذى يزور اليابان لإحياء ذكرى إلقاء القنبلة النووية على مدينتى هيروشيما وناغازاكى إبان الحرب العالمية الثانية: "باعتبارى أمين عام الأمم المتحدة، أعرب عن تأييدى الكامل للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، هدفنا الذى نسعى إليه ونتشاركه جميعا هو النزع الكامل للأسلحة النووية بشكل دائم يمكن التحقق منه".

وأعلن الأمين العام الدعم الكامل للمبادرة اليابانية بشأن الحوار مع كوريا الشمالية.

وتطرق الأمين العام إلى مبادرة جنيف ثلاثية الأبعاد بشأن نزع السلاح النووي، التى تركز على ثلاث أولويات هى إنقاذ البشرية وإنقاذ الأرواح ونزع السلاح من أجل الأجيال القادمة.

وأضاف جوتيريس: " أن الهدف الرئيسى بالطبع هو أن يكون هناك عالم خالٍ تماماً من الأسلحة النووية، ونحن ملتزمون بذلك من أجل التأكد من أن عدم الانتشار ليس موضع شك، حيث أن كوريا الشمالية وإيران تمثلان مصدر قلق، بهدف الحفاظ على عدم انتشار الأسلحة النووية، وفى الوقت نفسه، التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية".