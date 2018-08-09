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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:25 ص
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية  ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس  مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23، وأسيوط العظمى 38 والصغرى 25، والأقصر العظمى 41 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29 .

 

 


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الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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