الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23، وأسيوط العظمى 38 والصغرى 25، والأقصر العظمى 41 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29 .