video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 06:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يحذر من تأثير أزمة الأونروا المالية على اللاجئين الفلسطينيين

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:08 ص
الأردن يحذر من تأثير أزمة الأونروا المالية على اللاجئين الفلسطينيين وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي
(رويترز)
إضافة تعليق

حذر الأردن من أن النقص المالى الحاد الذى يواجه وكالة تابعة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين يمكن أن يؤدى إلى تأثير "كارثي" على حياة ملايين اللاجئين فى المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى بعد اجتماع مع بيير كراهينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أزمة الميزانية التى تواجه الوكالة يمكن أن تحرم اللاجئين من خدمات التعليم الأساسية والرعاية الصحية والأمن الغذائى مما سيعمق "معاناة اللاجئين الإنسانية".

ونقل بيان لوزارة الخارجية عن الصفدى قوله "الأونروا تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين، إذا لم يتم سده قبل نفاد المخصصات المالية لدى الوكالة".

وواجهت الأونروا أزمة مالية منذ أن خفضت الولايات المتحدة، وهى أكبر جهة مانحة لها، التمويل إذ قدمت 60 مليون دولار فقط من مبلغ 365 مليون دولار الذى تعهدت به هذا العام.

وحجب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المساعدات بعدما تساءل عن جدواها وقال إن واشنطن لن تقدم مزيدا من المساعدات إلا إذا وافق الفلسطينيون على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل.

وأثار أكبر انخفاض على الإطلاق فى تمويل الأونروا شكوكا فى مستقبل الوكالة على المدى البعيد وبدأ بالفعل فى التأثير على بعض الخدمات.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن ذلك قد يؤثر حتى على افتتاح المدارس فى بداية العام الدراسى المقبل.

وتدير الوكالة حوالى 700 مدرسة وتعلم 500 ألف طفل لاجئ فى غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

وقال الصفدى إن الأردن، الذى يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأوسط خارج الأراضى الفلسطينية، يبذل جهودا مكثفة مع الدول المانحة لتأمين الدعم اللازم للوكالة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير فلسطينى: أزمة "الأونروا" الحالية سياسية بامتياز

الأردن

الأونروا

أزمة الأونروا

اللاجئين الفلسطينيين




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة