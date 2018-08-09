الأحوال المدنية فى سوريا: 32 ألف حالة وفاة خلال العام الحالى

(أ ف ب)

ثبّتت دوائر الأحوال المدنية فى سوريا العام الماضى 68 ألف حالة وفاة من دون تحديد أسبابها، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من السلطات فى عددها الخميس.

وقال مدير الأحوال المدنية فى سوريا أحمد رحال فى مقابلة نشرتها الصحيفة، لدى حديثه عن الوفيات "ثبتنا العام الماضى 68 ألفاً من دون تحديد طبيعة الوفاة و32 ألفاً خلال العام الحالي".

وعما إذا كانت دوائر الأحوال المدنية تثبت وفيات مفقودين، أجاب رحال "ليس لدينا سجل اسمه مفقودين، نحن نثبت وقائع مدنية، ومن ثم إذا أتتنا وثيقة من أى جهة حكومية سواء كانت مشفى أم غيرها بتثبيت واقعة الوفاة، فإنه يتم تثبيتها من دون تحديد أنه مفقود أم غير ذلك".

ولم يذكر رحال أى تفاصيل إضافية أخرى عن الوفيات أو المناطق التى سجلت فيها، فى وقت تشهد البلاد نزاعاً مدمراً منذ العام 2011 تسبب وفق تقديرات غير رسمية بمقتل أكثر من 350 ألف شخص.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الانسان عدد المعتقلين لدى السلطات السورية بنحو 80 ألف شخص، تمكنت من توثيق تبلغ عائلات نحو 400 منهم وفاتهم من دوائر الأحوال المدنية، بينهم تسعة أطفال على الأقل.