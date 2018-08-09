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الأثنين..بصيرة تبحث الاستفادة من الجمهور فى توفير بيانات التنمية المستدامة

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:00 ص
الأثنين..بصيرة تبحث الاستفادة من الجمهور فى توفير بيانات التنمية المستدامة الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذى لبصيرة
كتب : مصطفى عبد التواب
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ينظم المركز المصرى لبحوث الرأى "بصيرة" مؤتمر لبحث الاستفادة من الجمهور العام في توفير بيانات أهداف التنمية المستدامة".

ويعقد المؤتمر صباح الاثنين القادم، بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع مركز بحوث التنمية الدولية الكندي – IDRC.

جدير بالذكر أن بصيرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد  إطلق مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" بالتعاون مع  صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر فى مصر وصندوق الأمم المتحدة الإنمائى.

 


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