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الخميس، 09 أغسطس 2018 09:54 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:28 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

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ارتفاع أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ 2.13 مليار جنيه فى 2018

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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