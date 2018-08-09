اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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السيسي يوجه الحكومة بشمول مدن الصعيد الجديدة على كافة الخدمات

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

محافظة القليوبية تعلن عن إقامة أكبر مشروع لتكرير البترول بـ4.3 مليار دولار

مصر والأردن يوقعان اتفاقيات تنظم بيع وشراء الغاز الطبيعى بين البلدين

التموين تستعد لعيد الأضحى بطرح أكثر من 8 آلاف رأس ماشية و1200 طن لحوم مجمدة

انقطاع المياه عن 10 مناطق بمحافظة القليوبية وشبرا الخيمة غدا 12 ساعة

ارتفاع أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ 2.13 مليار جنيه فى 2018

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الحضرى مرشح لتدريب حراس مرمى المنتخب فى جهاز أجيرى