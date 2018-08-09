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الخميس، 09 أغسطس 2018 09:33 ص
خالد صلاح
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استطلاع: نسبة التأييد لرئيس كوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوى لها منذ تنصيبه

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:20 ص
استطلاع: نسبة التأييد لرئيس كوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوى لها منذ تنصيبه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن
أ ش أ
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أظهر استطلاع حديث للرأى العام الكورى الجنوبى - نشرت نتائجه اليوم الخميس - أن نسبة التأييد لأداء الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن لم تتجاوز 60% لتسجل أدنى مستوى لها منذ تنصيبه.

وبحسب نتائج الاستطلاع - الذى أجرته وكالة "ريال متر" المتخصصة فى استطلاعات الرأى العام على ألف و 507 أشخاص من البالغين، فى الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجارى،  سجلت نسبة التأييد لأداء الرئيس مون 58% بتراجع قدره 5.2 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق.

وكان نسبة 35.8% من الذين شملهم الاستطلاع -الذى نقلت نتائجه وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب آراء سلبية تجاه أداء الرئيس بزيادة قدرها 5.4 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق.

وكانت نسبة التأييد للرئيس الكورى الجنوبى قد سجلت أدنى مستوى لها عند 60.8% فى الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضى.


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كوريا الجنوبية

مون جيه إن

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