ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام جلسة التعاملات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع كافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 240 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 885.777 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 272 مليون ورقة مالية بقيمة 770 مليون جنيه عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.14% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.7%، والعرب على 5.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 6.5 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب، المؤسسات العربية للشراء بقيمة 34.7 مليون جنيه، 660 ألف جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2643 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 15871 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% عند مستوى 754 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.