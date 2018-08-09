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الخميس، 09 أغسطس 2018 11:42 م
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إيقاف التدريبات الجوية لحلف الناتو فى إستونيا بعد إطلاق صاروخ بالخطأ

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:19 م
إيقاف التدريبات الجوية لحلف الناتو فى إستونيا بعد إطلاق صاروخ بالخطأ قوات الناتو - أرشيفية
(أ ش أ)
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أصدر وزير دفاع جمهورية إستونيا أمراً بوقف التدريبات الجوية لحلف شمال الأطلنطى (الناتو) انتظاراً للتحقيق فى صاروخ أطلقته مؤخراً، عن طريق الخطأ، مقاتلة جوية إسبانية أثناء القيام بمناورات حربية جوية بالبلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن وزير الدفاع الإستونى يورى لويك قوله ، اليوم الخميس فى مؤتمر صحفى بالعاصمة تالين ، إن الصاروخ (جو- جو) الذى أُطلق عن طريق الخطأ يوم الثلاثاء الماضى بجنوب إستونيا لم يتم العثور عليه حتى الآن ، إلا أنه لم ترد فى نفس الوقت تقارير حول إصابة أو مقتل أشخاص جرّاء ذلك.

وأضاف لويك أن وزير الدفاع الإسبانى قدّم اعتذاراً وعبّر عن أسفه حيال ذلك ، مشيراً إلى أن قائد القوات المسلحة الإسبانية اعتذر هو الآخر حول ذلك.

وكان الجيش الإستونى قد أعلن مؤخراً تعقبه لبقايا صاروخ أطلقته عن طريق الخطأ مقاتلة جوية إسبانية أثناء القيام بمناورات حربية جوية بإستونيا ، وقال إن طائرة "يوروفايتر تايفون" التابعة لسلاح الجو الإسبانى أطلقت عن طريق الخطأ صاروخ جو - جو من طراز "امرام" فى إحدى مناطق التدريب بجنوب إستونيا بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضى ، وكان الصاروخ يحمل متفجرات يصل وزنها إلى حوالى 10 كيلوجرامات وتم تحديد موقعه فى آخر مرة على بعد حوالى 40 كيلومتر شمال مدينة تارتو ثانى أكبر مدن البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الإستونى يورى راتاس ، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، عدم وقوع إصابات بشرية جرّاء الحادث واصفاً إياه بأنه "مؤسف للغاية".

 


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