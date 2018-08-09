إيران قد تلجأ للعملة الرقمية لتفادى العقوبات الأمريكية

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانى محمد جواد آذرى جهرمى، إن الرئيس الإيرانى حسن روحاني كلف بعقد اجتماع مشترك بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات بشأن العملات الرقمية وتقديم اقتراحات جديدة، وذلك بعد أيام قليلة من تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.

وبحسب وكالة إيرنا، أكد جهرمي، خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، إمكانية تداول العملات الرقمية، مشيرا إلى أن الدراسات جرت فى هذا الشأن لكن تفعيل الخطة لم يتم بعد.

وأضاف الوزير الإيرانى، أن رؤية الحكومة بهذا الشأن لا تشكل تهديدا بالضرورة بل بإمكانها استحداث فرص.

وتستهدف العقوبات الأمريكية التى دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الماضى، النظام المصرفى الإيرانى، بما فى ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكى، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية، وتستهدف الحزمة الثانية فرض قيود على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالية.