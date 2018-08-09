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إندونيسيا: عدد قتلى زلزال جزيرة لومبوك يصل إلى أكثر من 259 شخصا

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:53 م
إندونيسيا: عدد قتلى زلزال جزيرة لومبوك يصل إلى أكثر من 259 شخصا زلزال اندونيسيا
رويترز
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قال بيان رسمى للحكومة الإندونيسية إن العدد الرسمى للقتلى ارتفع  إلى أكثر من 259 شخصا بسبب زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. 

وأعلن وزير الأمن الإندونيسى ويرانتو الخميس أن "الحصيلة الآخيرة تشير إلى مقتل 319 شخصا" فى الزلزال الذى بلغت قوته 6,9 درجات. وكانت الحصيلة الرسمية الاخيرة تشير الى مقتل 164 شخصا.

وارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذى ضرب جزيرة لومبوك الاندونيسية الاحد الى 319 قتيلا كما أعلنت السلطات الخميس فيما تواجه فرق الانقاذ صعوبة فى الوصول الى المناطق المنكوبة مع وقوع عدة هزات ارتدادية أثارت الذعر لدى الناجين.

ومنذ وقوع الزلزال الذى حدد مركزه فى شمال الجزيرة البركانية الاحد، سجلت أقوى هزة ارتدادية الخميس وبلغت 5,9 درجات.

وأعلن الناطق باسم الوكالة الوطنية لادارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروعو انه تم احصاء 355 هزة ارتدادية متفاوتة القوة منذ الاحد.

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس فى المكان ان بعض السكان الذين تم اجلاؤهم بعد زلزال الاحد وكانوا فى ملاجىء خرجوا الى الشارع مذعورين فيما سقطت دراجات نارية كانت متوقفة فى الشارع ارضا وانهارت جدران مبان قريبة.

وروى شاهد يدعى سرى لقسمى لوكالة فرانس برس "كنا عالقين فى ازدحام السير اثناء قيامنا بتوزيع المساعدات، وفجأة شعرنا وكأن سيارتنا اهتزت من الخلف. كان الزلزال قويا جدا".

 

 

 


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