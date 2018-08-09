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إغلاق حديقة الحيوان بمدينة نصر فى العيد بسبب الحمار الوحشى المزيف

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:28 م
إغلاق حديقة الحيوان بمدينة نصر فى العيد بسبب الحمار الوحشى المزيف الحمار الوحشى المزيف فى الحديقة الدولية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن حديقة الحيوان الكائنة بالحديقة الدولية لن يتم فتحها فى عيد الأضحى القادم، بعد واقعة الحمار الوحشى المزيف، الذى تم طلائه من مسئول الحديقة.
 
وأضاف سلطان لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة مغلقة منذ الواقعة، ولن يتم فتحها قبل انتهاء التحقيقات بشأن الموضوع الذى أثير، لافتا إلى أنه تم عرض على محافظ القاهرة إلغاء التعاقد مع مستأجر حديقة الحيوان، والبحث عن آخر.
 
وأوضح سلطان أن حديقة الحيوان بالحديقة الدولية، عبارة عن حديقة مصغرة تم الاتفاق مع حديقة الحيوان بالجيزة على توفير حيونات لها، مشيرا إلى أن الحديقة يتكفل بها أحد المستثمرين، لكنه أخل بالتعاقد وقام بطلاء حمار بلدى ليظهره للزوار أنه حيوان وحشى.
 
كانت الحديقة الدولية بالقاهرة، شهدت أزمة بسبب وجود حيوان حمار وحشى مزيف بحديقة الحيوان الموجودة بها، ما أدى إلى إثارة جدلا واسعا.

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حمار وحشي

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اخبار القاهرو

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