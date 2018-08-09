إغلاق بحيرة البردويل أمام الصيد لمدة يومين حفاظا على المخزون السمكى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء فى بيان لها عن إغلاق البحيرة أمام حركة الصيد يومى الخميس والجمعة.

وجاء فى البيان: "تقرر غلق بحيرة البردويل يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك راحة للصيادين، وحفاظا على المخزون السمكى، على أن يعود العمل بها بداية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع".

ومن ناحيته، قال الدكتور شكرى سالمان مدير مكتب المصايد فى شمال سيناء، إن إنتاج البحيرة بلغ فى الأيام الثلاثة الأولى لبدء الصيد 196 طنا من مختلف الأنواع ، وعلى رأسها البورى والدنيس والقاروص وغيرها من الأنواع الاقتصادية، وأنه من المتوقع زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة".