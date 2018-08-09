video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق بحيرة البردويل أمام الصيد لمدة يومين حفاظا على المخزون السمكى

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:06 م
إغلاق بحيرة البردويل أمام الصيد لمدة يومين حفاظا على المخزون السمكى بحيرة البردويل - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء فى بيان لها عن إغلاق البحيرة أمام حركة الصيد يومى الخميس والجمعة.

وجاء فى البيان: "تقرر غلق بحيرة البردويل يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك راحة للصيادين، وحفاظا على المخزون السمكى، على أن يعود العمل بها بداية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع".

ومن ناحيته، قال الدكتور شكرى سالمان مدير مكتب المصايد فى شمال سيناء، إن إنتاج البحيرة بلغ فى الأيام الثلاثة الأولى لبدء الصيد 196 طنا من مختلف الأنواع ، وعلى رأسها البورى والدنيس والقاروص وغيرها من الأنواع الاقتصادية، وأنه من المتوقع زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مصر تنتصر على الإرهاب.. عودة حركة الصيد ببحيرة البردويل شمال سيناء بعد توقف 5 أشهر.. 7 آلاف أسرة بـ 15 قرية يستفيدون بالقرار.. والأسماك تنعش حياة الصيادين وعمال اليومية والسائقين والعاملين بصيانة المراكب

تعرف على 8 مطالب للصيادين فى بحيرة البردويل بشمال سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

بحيرة البردويل

المخزون السمكى




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة