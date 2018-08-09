إصابة 6 فى انقلاب سيارة على طريق "الداخلة - بلاط" بالوادى الجديد

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "الداخلة - بلاط" بالوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان إخطار أمنى قد وصل إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث مرورى على طريق " الداخلة - بلاط"، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل فى منطقة الكيلو 20 من اتجاه مدينة موط، ما أسفر عن إصابة كل من " أحمد قاسم خليل" 15 سنة من أسيوط، و"أحمد محمد محمد" 11 سنة من مركز الفرافرة، و"محمود ناصر مدنى" 24 سنة من محافظة الفيوم، و"أسامة ثروت محمد" 30 سنة، و"حلزون محمد عريس"، 17سنة من محافظة الفيوم، و"محمد أحمد حامد" 30 سنة من محافظة الفيوم.

وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.