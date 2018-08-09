إخلاء سبيل مدير مستشفى أورام الإسماعيلية فى اتهامه بالاعتداء على محررة

الإسماعيلية -صبرى غانم

قرر حسن شطا وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، إخلاء سبيل فردين أمن مستشفى أورام الإسماعيلية، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، كما قرر صرف مدير المستشفى مؤقتا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالاعتداء على محررة بأحد المواقع الإلكترونية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية، بورود بلاغ رقم 6173 جنح قسم ثان الإسماعيلية من محررة بأحد المواقع الإلكترونية تدعى رباح س أ تتهم فى بلاغها فردين أمن بالتعدى عليها بالسب والقذف وتحطيم زجاج سيارتها الأمامى بتحريض من مدير المستشفى.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على فردين الأمن التابعين لإحدى شركات الأمن الخاصة عقب تعرف المجنى عليها عليهما، واستمرت تحقيقات النيابة العامة حتى الساعات الأولى من اليوم الخميس للاستماع لكافة أطراف القضية، وشهود الواقعة، وعقب الاستماع للمتهمين والمجنى عليها أصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.