أوكرانيا والبرازيل توقعان اتفاقية للمساعدة المتبادلة فى المسائل المدنية

وقع وزير العدل الأوكرانى بافلو بترينكو ونظيره البرازيلى توركاتو جارديم اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة والعلاقات القانونية فى المسائل المدنية.

وقال بترينكو -عبر موقع تواصل الإجتماعى (فيسبوك) وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - إننا نواصل توسيع دائرة الشركاء وإقامة علاقات ودية بين أوكرانيا والدول الأخرى وفى إطار ذلك قمنا بتوقيع اتفاقية فى المساعدة القانونية المتبادلة والعلاقات القانونية فى المسائل المدنية خلال زيارة عمل للبرازيل.

وأضاف وزير العدل الأوكرانى أن بلاده ستحصل على دعم من نظرائهم البرازيليين خلال جمع الأدلة واستلام الوثائق فى الحالات ذات الصلة.