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أوكرانيا: مقتل جندى وإصابة 3 آخرين إثر قصف مواقعهم 44 مرة فى دونباس

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:01 ص
أوكرانيا: مقتل جندى وإصابة 3 آخرين إثر قصف مواقعهم 44 مرة فى دونباس الجيش الأوكرانى
أ ش أ
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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس عن تعرض مواقعها لـ 44 عملية إطلاق نار فى دونباس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ما أسفر عن مقتل واحد من عسكرييها وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال المكتب الصحفى للعملية العسكرية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية : " إن قوات الدفاع الشعبى بدونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 44 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مضيفًا أنه نتيجة للأعمال العدائية قتل جندى وأصيب ثلاثة آخرون.


وبدأت السلطات الأوكرانية فى شهر أبريل من العام 2014عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.


وتبحث مسألة تسوية الوضع فى إقليم دونباس فى إطار عمل مجموعة الاتصالات التى تعقد اجتماعاتها فى مينسك والتى وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

 

 


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