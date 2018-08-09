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الخميس، 09 أغسطس 2018 11:27 ص
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أوقاف كفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بـ 359 ساحة و718 إماماً

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:25 ص
أوقاف كفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بـ 359 ساحة و718 إماماً ساحات الصلاه-ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتخصيص 359 ساحة، إحياء لسنه النبى صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أنه تم اختيار 718 من الأئمة للتواجد بالساحات الـ359 بمدن والقرى بالمحافظة، منهم اثنان لكل ساحة أحدهما أصليا والآخر الاحتياطى.
 
وأضاف الفقى فى تصريحات صحفية، أن الساحات تغطى جميع المدن والقرى والنجوع، مؤكداً أنه نبه على جميع مديري الإدارات بالتواجد بالساحات قبل الصلاة بساعة على الأقل، مشيراً إلى أنه شكل غرفه عمليات بكل إدارة لمتابعة خطب العيد والساحات إضافه إلى غرفه العمليات المركزية، والتى تعد تقريرا للعرض على الوزارة.
 
وقال الفقى:" هناك تعاون بين إدارات الأوقاف ومجالس المدن والأجهزة المعنية لإعداد الساحات وتأهليها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين ورواد المساجد."
 
 
 

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