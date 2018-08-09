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الخميس، 09 أغسطس 2018 05:33 م
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"أمن دمياط" يشن حملات لإزالة الإشغالات بدمياط الجديدة ورأس البر

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:19 م
"أمن دمياط" يشن حملات لإزالة الإشغالات بدمياط الجديدة ورأس البر جانب من الحملة
دمياط معتز الشربينى
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شن رجال جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان وأشرف عليها المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة، حيث تم إزالة عدد من الإشغالات بالمنطقة الصناعية والمنطقة السكنية، كما تم غلق مجموعة من الوحدات السكنية لمخالفة النشاط .

 

من ناحية أخرى وجه اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط بتنفيذ حملات يومية وبصفة مستمرة لرفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وإعادة الانضباط لشوارع والميادين وتسهيل حركة سير المرور والمارة.

 

وتم تنفيذ حملة مشتركة بين شرطة المرافق ومجلس مدينة رأس البر بقيادةالعقيد أشرف الصعيدى رئيس قسم شرطة المرافق واستهدفت الحملة شارع النيل والسوق العمومى وجامع الرحمة وسوق 63 والممشى السياحى وتم ضبط 67 مخالفة إشغالات عامة وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة وجارى استئناف الحملات يوميا لرفع كافة الإشغالات .

 


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