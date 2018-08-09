أمن الغربية يشن حملة لإزالة التعديات على بحر شبين بالمحلة

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة وشرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على بحر شبين بطريق عزبة حمد ثان المحلة، والصادر بشأنها قرارات إزالة.

شارك فى الحملة اللواء محمد انور الوروري نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، اللواء سعيد شكر مدير المباحث الجنائية، واللواء اشرف عبد المنعم مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، والعميد محمد صالح رئيس مدينة المحلة، والمحاسب احمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة، والرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث ثان المحلة.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة عدد من المنازل والإنشاءات بدون ترخيص على أملاك الري حتى سطح الأرض.