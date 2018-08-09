video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الغربية يشن حملة لإزالة التعديات على بحر شبين بالمحلة

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:22 م
أمن الغربية يشن حملة لإزالة التعديات على بحر شبين بالمحلة جانب من الحملة
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة وشرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على بحر شبين بطريق عزبة حمد ثان المحلة، والصادر بشأنها قرارات إزالة.

شارك فى الحملة اللواء محمد انور الوروري نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، اللواء سعيد شكر مدير المباحث الجنائية، واللواء اشرف عبد المنعم مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، والعميد محمد صالح رئيس مدينة المحلة،  والمحاسب احمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة، والرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث ثان المحلة.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة  عدد من المنازل والإنشاءات بدون ترخيص على أملاك الري حتى سطح الأرض.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 40 طن أعلاف حيوانية ومصنع حلوى بدون ترخيص بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مديريه امن الغربيه

التعديات على املاك الرى

بحر شبين

المحله




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة