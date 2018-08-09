أمن الشرقية يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأبوكبير

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة البحث الجنائي بالشرقية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، داخل ورشة حداد، وتم إحالته لنيابة أبوكبير للتحقيق، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث أبوكبير، برئاسة رائد ربيع، رئيس المباحث، ومعاونه أكرم نشأت، عن قيام " عبد المنعم ع ع" 54 سنة حداد، مقيم أبوكبير، بإدارة ورشته لتصنيع الأسلحة النارية، لترويجها بالمدينة.

وبعد التحريات السرية، وإذن النيابة، تم مداهمة الورشة وضبط بندقية خرطوش، و7 فرد خرطوش، والأدوات المستخدمة في تصنيع السلاح، وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر قم 28194 جنايات أبوكبير لسنة 2018.

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