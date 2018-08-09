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أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:31 ص
أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وأسفرت الحملة عن ضبط 23 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.
 
كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاعى جنوب وشمال الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، عن إزالة 554 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم.
 
وشن ضباط مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 62 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط عدد من البائعين والتجار بحوزتهم إسطوانات غاز ومواد غذائية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

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