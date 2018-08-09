أضبط مخالفة.. بلاعات صرف أمام محطة قطارات سكة حديد قنا بدون غطاء

رصدت عدسة " اليوم السابع" وجود عدد من بلاعات الصرف الصحى المفتوحة بجوار محطة سكة حديد قطارات محافظة قنا، وأمام كوبرى المشاة المجاور لها مما يهدد حياة المارة والمسافرين.
وقال محمود سيد أحد المواطنين، إن البلاعات المفتوحة توجد بجوار محطة القطارات، وهو مكان حيوى تتوافد عليه الركاب من جميع مراكز المحافظة وقد يعرض حياتهم للخطر.
و أضاف أن البلاعات موجودة بجوار سور المحطة ويقابلها كوبرى المشاة الذى يربط بين شارع المحطة ومنطقة موقف مركز قوص وقرية الإشراف، وأن تلك المنطقة تشهد حركة كبيرة بين المارة والبلاعات الموجودة قد تكون تعرضت للسرقة لكن لا يجب تركها بتلك الصورة حتى لا يتعرض أحد للإيذاء.
1 بلاعات الصرف الصحى امام محطة قنا
2 بلاعات صرف صحى بجوار سور المحطة
3 بلاعة صرف صحى موجودة فى مكان مظلم
4 بلاعة مفتوحة امام محطة القطارات
5 بلاعة صرف صحة بقنا
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