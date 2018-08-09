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أسعار النفط اليوم الخميس 9-8-2018 برنت يسجل 72.48 دولار للبرميل

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:22 م
أسعار النفط اليوم الخميس 9-8-2018 برنت يسجل 72.48 دولار للبرميل النفط
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 9-8-2018 ، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 72.48 دولار للبرميل، بعد انخفاضها ما يزيد عن 3% يوم الأربعاء، فيما  سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 67.04 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 3.22 % فى الجلسة السابقة.

 

ويأتى ذلك وسط مخاوف بخصوص إمدادات الخام الإيرانية مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، مما أوقف الخسائر التى سجلتها الأسعار يوم الأربعاء فى مواجهة تصاعد النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن الطلب الصينى.

العقوبات الأمريكية ضد إيران

وأعادت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض عقوبات على بعض القطاعات فى إيران، ثالث أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولن تستهدف العقوبات الجديدة النفط الإيرانى على نحو مباشر حتى نوفمبر، على الرغم من أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إنه يريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن استيراد النفط الإيرانى.

الحرب التجارية

وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 25 % على واردات أخرى بقيمة 16 مليار دولار من الولايات المتحدة، مما يلحق الضرر بتجارة سلع تشمل الوقود ومنتجات الصلب والسيارات والمعدات الطبية.

وتسببت الحرب التجارية الدائرة فى اضطراب الأسواق العالمية ويخشى المستثمرون أن يؤدى أى تباطؤ فى أكبر اقتصادين فى العالم إلى تقلص الطلب على السلع الأولية.

وفى مؤشر آخر على أن مكاسب الأسعار ربما تكون محدودة، خفض العراق سعر البيع الرسمى لشحنات خام البصرة الخفيف لشهر سبتمبر لعملائه الآسيويين يوم الخميس.

الكويت تبيع النفط لآسيا فى سبتمبر بخصم 45 سنتا عن عمان/دبى

فيما قال مصدر مطلع بقطاع النفط الكويتى يوم الخميس إن الكويت خفضت سعر البيع الرسمى لنفطها الخام فى الشحنات المتجهة إلى آسيا فى سبتمبر بمقدار 40 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.وستبيع الكويت الخام إلى عملائها الآسيويين بخصم 45 سنتا للبرميل عن متوسط أسعار خامى عمان ودبى القياسيين لشهر سبتمبر مقارنة مع خصم قدره 5 سنتات للبرميل فى أغسطس.

 


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