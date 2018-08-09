أسعار الذهب اليوم الخميس 9-8-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 9-8-2018 بعد تراجعها مساء أمس بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 605 جنيهات..

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي

عيار 18 : 519 جنيه

عيار 21 : 605 جنيه

عيار 24 : 629 جنيه

الجنيه الذهب : 4844 جنيه

السعر العالمي : 1211 دولار

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة إن حالة السوق محليا فهي تعتبر مقبوله و ليست بالجيده مع زياده طفيفه في الإقبال علي شراء عيار 21 بعد انخفاض أسعار الذهب محليآ و لكن العاملين بالقطاع ما زالوا غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنه بالأعوام السابقة.