video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-8-2018 فى مصر

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:28 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-8-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 9-8-2018 بعد تراجعها مساء أمس بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 605 جنيهات..
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي

 
 
عيار 18 : 519 جنيه
عيار 21 : 605 جنيه
عيار 24 : 629 جنيه
الجنيه الذهب : 4844 جنيه
السعر العالمي : 1211 دولار
 
 
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة إن حالة السوق محليا فهي تعتبر مقبوله و ليست بالجيده مع زياده طفيفه في الإقبال علي شراء عيار 21 بعد انخفاض أسعار الذهب محليآ و لكن العاملين بالقطاع ما زالوا غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنه بالأعوام السابقة.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 605 جنيها للجرام

أسعار الذهب

الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

اخبار الاقتصاد

الذهب




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة