أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 9-8-2018.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التوفيق للتأجير التمويلى، الكابلات الكهربائية المصرية، رواد السياحة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، العبور للاستثمار العقارى، القاهرة للخدمات التعليمية، عبور لاند للصناعات الغذائية، الصناعات الغذائية العربية-دومتى.

البورصة تربح 240 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع كافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 240 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 885.777 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 272 مليون ورقة مالية بقيمة 770 مليون جنيه عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.14% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.7%، والعرب على 5.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 6.5 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب، المؤسسات العربية للشراء بقيمة 34.7 مليون جنيه، 660 ألف جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2643 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 15871 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% عند مستوى 754 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 7.13 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.54%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.23%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.63 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.53%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 5.41 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.29%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 4.24 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما 1 بسعر إغلاق 0.20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.09%

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 7.66 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.04%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 19 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.47%

- الصناعات الغذائية العربية - دومتى بسعر إغلاق 11.39 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 3.40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%