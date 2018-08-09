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أستراليا تجرد 5 أشخاص من حق المواطنة لانتمائهم لتنظيم "داعش"

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:08 ص
أستراليا تجرد 5 أشخاص من حق المواطنة لانتمائهم لتنظيم "داعش" الشرطة الأسترالية
أ ش أ
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أعلن وزير الداخلية الأسترالى بيتر دوتون اليوم الخميس تجريد خمسة أشخاص من حق المواطنة على خلفية انتمائهم لتنظيم "داعش" بالخارج.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن دوتن لم يفصح عن هويات الأشخاص الخمسة ، إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت أنهم ثلاثة رجال وسيدتين، وأنهم فى العشرينات والثلاثينات من العمر ، وأن السلطات بدأت التحقيقات بشأنهم العام الماضى .

وتابع دوتون - فى بيانه - أن هؤلاء الأشخاص تخلوا عن جنسيتهم الأسترالية نظرا لأفعالهم ، ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين أستراليين ، وأنهم كانوا سيشكلون تهديدا كبيرا حال عودتهم إلى البلاد .

يشار إلى أن مجموع من تم تجريدهم من حق المواطنة فى أستراليا منذ تعديل القانون الذى يسمح بذلك فى 2015 قد بلغ ستة أشخاص ، ويسمح القانون بسحب حقوق المواطنة من أصحاب الجنسية المزدوجة ممن يرتكبون أفعال تنافى انتماءهم إلى أستراليا.


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داعش

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