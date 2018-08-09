أريتريا والسعودية يبحثان دعم العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث

(أ ش أ)

بحث الرئيس إسياس أفورقى رئيس جمهورية إريتريا، اليوم الخميس، بالعاصمة الأريترية أسمرة، مع وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تطرق أيضًا إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحضره كل من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودى أحمد بن عبد العزيز قطان، والقائم بأعمال سفارة المملكة السعودية لدى جمهورية إريتريا الدكتور عبدالله الشريف.